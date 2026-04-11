Haberler

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 8 ölü, 9 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sidon Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. 2 Mart'tan bu yana gerçekleşen saldırılar sonucunda can kaybı 2 bin 20'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın Sidon Bölgesi'ne yönelik hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirirken, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda ülkede yaşanan can kaybının 2 bin 20'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnanlı kaynaklar, ülkenin güneyindeki Sidon Bölgesi'ndeki Tefahta kasabasının İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. Acil müdahale ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgeye intikal ederek yaralıları tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere sevk etti. Yetkililer, hedef alınan bölgede enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 2 bin 20'ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 436'ya yükseldi.

Söz konusu hava saldırısı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasında süren müzakerelerde İran tarafının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmasını talep ettiği biliniyor. - SIDON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Fikret Orman ve Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Fikret Orman ve Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi

Polis üniforması giyen bu kişileri tanıdınız mı?