İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 10 Yaralı

İsrail'in, dün Lübnan'ın 9 farklı bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail, dün gece Lübnan'ın farklı bölgelerinde 9 hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, İsrail'in saldırılarında 1 genç kız çocuğu dahil 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada İsrail'in saldırılarının Tire bölgesindeki Borj Rahal kentini hedef alarak 9 kişiyi yaraladığı, başka bir saldırının ise Sidon bölgesindeki Az-Zrariyah kentini vurarak bir çocuğu ağır yaraladığı ve çocuğun tedavi için yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı açıklamada, "Lübnan'a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın askeri tesislerini, stratejik silah üretiminde kullandığı altyapıları ve bir füze fırlatma rampasını hedef aldık" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan geçtiğimiz yıl Kasım ayında ateşkes anlaşmasına varmış, ancak İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ederek Bekaa Vadisi ve başkent Beyrut'un banliyö bölgeleri dahil ülkeye hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 5 farklı mevzide varlığını sürdürdüğü biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ise bugün Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin güney Lübnan'ın geri kalanından çekilmesi için önerilen planı görüşmek üzere Beyrut'a ziyaret gerçekleşmesi bekleniyor. - BEYRUT