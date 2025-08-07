İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 5 Ölü, 10 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bir bölgedeki Masnaa-Anjar yolunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail saldırısı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bölgede bulunan siviller panikle sığınacak yer aradı. - BEYRUT