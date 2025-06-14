İsrail'in İran'a Saldırısı: Güney Pars Doğalgaz Sahasında Yangın Çıktı

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İsrail güçlerinin İran'ın Buşehr eyaletindeki Güney Pars doğalgaz sahasına saldırdığı ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığı bildirildi. İran Cumhurbaşkanı bu saldırıyı şiddetli bir yanıtla karşılayacaklarını belirtti.

İran medyası, İsrail güçlerinin İran'ın Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı.

İsrail'in İran genelindeki yoğun saldırıları devam ediyor. İran medyası, İsrail'in güneydeki Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı. Haberde, İran'ın en büyük doğalgaz tesisi olan Güney Pars doğalgaz sahasındaki yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları saldırının, "drona benzeyen küçük bir hava aracıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.

"Saldırganlığın devamı, daha şiddetli ve güçlü bir karşılıkla karşılanacaktır"

İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Siyonist saldırganlığın devamı, İran silahlı kuvvetleri tarafından daha şiddetli ve güçlü bir karşılıkla karşılanacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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