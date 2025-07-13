İsrail'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan su dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında 6'sı çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapı ve su şebekelerine yönelik saldırıları ve su kuyularını çalıştırmak için gerekli yakıtın girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki halk, temiz suya erişemiyor. Halk, su dağıtım noktalarından temiz su alabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. İsrail ise, dünyanın gözü önünde savunmasız sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan su dağıtım noktasını bombaladı. Temiz su almak için bekleyen sivillere düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, saldırıda 16 sivilin de yaralandığını bildirdi. Yaralılar, El-Awda Hastanesi'ne götürüldü.

Gazze Sivil Savunma ekipleri, sabahtan bu yana toplam 27 Filistinlinin öldüğünü, bunlardan 18'inin yalnızca Nusayrat'ta hayatını kaybettiğini aktardı. - GAZZE