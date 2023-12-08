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İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze'de çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde esir tutulan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde esir tutulan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren İsrail bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde esir tutulanların durumuna ilişkin soru işaretleri ise artıyor. Bugün Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, "Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu" ifade edildi.

İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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