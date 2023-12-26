İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in ayrıca Filistin Kızılayının Han Yunus'taki merkezini hedef alması sonucu binadaki çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 81. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini, Bureij'i, Nuseyrat'ı ve Juhor ad-Dik köyüne saldırı gerçekleştirdi.

Han Yunus kentinde bir evi hedef alan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezinin üst katına topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Binada yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Tesis ve çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, onlarca savaş uçağının son 24 saat içinde Gazze'nin güneyinde 100'den fazla hedefi vurduğu belirtildi. - HAN YUNUS