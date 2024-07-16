İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 17 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Attar bölgesinde sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 13 Temmuz'da yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce İsrail tarafından güvenli bölge ilan edilen Han Yunus'un El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı. - HAN YUNUS