İsrail'in güneyinde trafik kazası - Haberler

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasında 1 çekici ile 2 aracın çarpışması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasındaki 90 yolu üzerinde 1 çekici ile 2 araç çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle aralarında 13 yaşında bir kız çocuğu ve 4 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazada ayrıca 40 yaşındaki bir adamın yaralandığı ve helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail polisi kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa