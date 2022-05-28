İsrail'in güneyinde trafik kazası - Haberler

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İsrail'in güneyinde trafik kazası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İsrail'in güneyinde trafik kazası

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasında 1 çekici ile 2 aracın çarpışması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasında 1 çekici ile 2 aracın çarpışması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasındaki 90 yolu üzerinde 1 çekici ile 2 araç çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle aralarında 13 yaşında bir kız çocuğu ve 4 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazada ayrıca 40 yaşındaki bir adamın yaralandığı ve helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail polisi kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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