"İsrail'in gözü Anadolu topraklarında"

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İsrail'in zulümlerinin bitmek bilmediğini belirten 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Bunlara artık müdahale etme zamanı gelmiştir.

İsrail'in zulümlerinin bitmek bilmediğini belirten 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Bunlara artık müdahale etme zamanı gelmiştir. Çünkü sırada İsrail'in gözünde Anadolu toprakları vardır" dedi.

İsrail-İran savaşı devam ederken, Sivil Toplum Kuruluşları da (STK) İsrail'e tepkilerini sürdürüyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yıllardır bölgede kan döken, barışın her adımını sabote eden İsrail'in, bugün bir kez daha vahşetin, tahrikin ve kaosun baş aktörü olduğunu söyledi. Gündüz, "Bir yanda kibirli, gözü dönmüş bir devlet; diğer yanda susanlar, seyredenler, görmezden gelenler. Mazlumların yurduna düşen her bomba sadece bir coğrafyayı değil, insanlığı hedef alıyor. Kimse uzakta diyemez. Bu zulmün hedefinde sadece bombalarla vurulan şehirler değil, inançlar, değerler ve insanlık onurudur. Artık yeter. Zulüm devam ederken susan herkes, bu vahşetin ortağıdır.

İsrail terör devleti ve onun başbakanı soykırımcı Netanyahu bugün komşumuz İran'a saldırılarını devam ettiriyor. Yarın başka hangi devlete saldıracak belli değil. Dolayısıyla bunlara artık müdahale etme zamanı gelmiştir. Çünkü sırada İsrail'in gözünde Anadolu toprakları vardır. Adaletin, insanlığın, vicdanın tarafında saf tutmaya davet ediyoruz. Hiç kimse yaptığı ya da yapmadığı şeylerin hesabından kaçamayacak. Zalimlere karşı durmak, insan olmanın ilk şartıdır. Bu millete düşen ise her zaman olduğu gibi mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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