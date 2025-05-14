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İsrail'in gece boyunca vurduğu Gazze'de ailesini kaybeden Sweilem'den Arap ülkelerine: "Trump'ı kabul ettiğiniz anda İsrail savaş uçakları bizi...

İsrail'in gece boyunca vurduğu Gazze'de ailesini kaybeden Sweilem'den Arap ülkelerine:
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İsrail'in gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda ailesini kaybeden Majda Sweilem, "Netanyahu'ya, Trump'a ve onu karşılayan Arap ülkelerine sesleniyorum; utanç sonsuza dek yakanızı bırakmayacak.

İsrail'in gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda ailesini kaybeden Majda Sweilem, "Netanyahu'ya, Trump'a ve onu karşılayan Arap ülkelerine sesleniyorum; utanç sonsuza dek yakanızı bırakmayacak. Trump'ı kabul ettiğiniz anda İsrail savaş uçakları bizi öldürüyordu. Gece boyunca hiç uyumadık. Her dakika hava saldırıları ve daha fazla şehit vardı" dedi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi. İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. Filistinli yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Zaher Al-Wahidi, Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve enkaz altında kalan Filistinli siviller olduğunu açıkladı. Al-Wahidi, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in saldırılarda hedef aldığı Al-fukhari mahallesinde hayatını kaybeden 10 Filistinli, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne getirildi. Saldırıda oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Majda Sweilem, "İsrail ordusu oğlumun tüm ailesini nüfus kayıtlarından sildi. Netanyahu'ya, Trump'a ve onu karşılayan Arap ülkelerine sesleniyorum; utanç sonsuza dek yakanızı bırakmayacak. Trump'ı kabul ettiğiniz anda İsrail savaş uçakları bizi öldürüyordu. Gece boyunca hiç uyumadık. Her dakika hava saldırıları ve daha fazla şehit vardı" ifadelerini kullandı.

Sweilem, direnmeye devam edeceklerini kaydederek, "Bunun için kanımızla ve canımızla fedakarlık yapacağız" dedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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