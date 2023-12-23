İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bartın'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bartın'da çocukların da katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

Bartın'da bulunan sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüş ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve aralarından kadın ile çocukların da bulunduğu grup, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde Kemerköprü, Şadırvan, Yukarıçarşı güzergahında yürüdü. Gençlerin dev Türk bayrağı ile yürüdüğü eyleme katılan 4 çocuk ise kucağında, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 4 Filistinli çocuğu temsilen kefene sarılı oyuncak bebeği taşıdı. Arap Camii önünde yürüyüş tamamlanırken, burada ise ailesi saldırıların sürdüğü Filistin'de kalan bir genç konuşma yaptı. İsrail'e tepki gösteren genç, verilen destek nedeniyle tüm eylemcilere ve Türk milletine teşekkür etti. Eylemin son bölümünde başlayan şiddetli yağışa rağmen alanı terk etmeyen eylemciler, dua etti. Dualara 'amin' diyen bir çocuk ise duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Duanın ardından eylem sona erdi. - BARTIN