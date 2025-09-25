İsrail'in Gazze'ye Salgıları Sonucu Can Kaybı 65 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 65 bin 502'ye yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 83 can kaybı kayıtlara geçti, 216 kişi ise yaralandı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 939'a, yaralananların sayısı ise 55 bin 335'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 65 bin 502'ye, yaralı sayısı 167 bin 376'ya ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı 2 bin 538'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu ise 7 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 538'e, yaralananların sayısı 18 bin 581'e yükseldi. - GAZZE