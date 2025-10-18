Haberler

İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Hamas ile ateşkese rağmen Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda, 9'u çocuk olmak üzere 11 sivil hayatını kaybetti. Olay sonrası cansız bedenlere ulaşma çalışmaları devam ediyor.

GAZZE (İHA) – İsrail'in, Hamas ile yürürlükte olan ateşkese rağmen dün Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 11 kişiden 9'unun cenazesine ulaşıldığı açıklandı.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Gazze Sivil Savunması, dün Gazze şehrindeki Zeytun Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 11 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail ordusu Gazze şehrindeki masum sivillere yönelik bir katliam gerçekleştirdi. İsrail, evlerini incelemek üzere bölgeye gelen iki ailenin bulunduğu bir aracı doğrudan hedef alarak 11 sivilin ölümüne neden oldu. Saldırıda yaralanan bir kişi ise yaralarına rağmen güvenli bir yere ulaşmayı başardı. Söz konusu saldırının kurbanlarından 7'si çocuk, 3'ü kadındı, hepsi bir anda öldürülmüştü" dedi.

"OCHA ile İsrail'in katliamı karşısında şok olduk"

Basal açıklamasında, olay yerindeki cansız bedenlere ulaşmak için Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Basal, "İsrail'in katliamı karşısında şok olduk. Olay yerinde ceset parçaları etrafa saçılmıştı, başıboş köpekler bazı cesetleri parçalarken, diğerlerine de kargalar saldırmıştı. Çabalarımız sonucunda 9 kişinin cenazesine ulaştık. Saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan 2'sinin cenazesinin köpekler tarafından başka bir yere götürüldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Havacılık akademilerinde okutulan facia! Kapıyı açınca 301 cesetle karşılaştılar

Havacılık akademilerinde okutulan facia! 301 cesetle karşılaştılar
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.