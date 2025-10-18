İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

GAZZE (İHA) – İsrail'in, Hamas ile yürürlükte olan ateşkese rağmen dün Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 11 kişiden 9'unun cenazesine ulaşıldığı açıklandı.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Gazze Sivil Savunması, dün Gazze şehrindeki Zeytun Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 11 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail ordusu Gazze şehrindeki masum sivillere yönelik bir katliam gerçekleştirdi. İsrail, evlerini incelemek üzere bölgeye gelen iki ailenin bulunduğu bir aracı doğrudan hedef alarak 11 sivilin ölümüne neden oldu. Saldırıda yaralanan bir kişi ise yaralarına rağmen güvenli bir yere ulaşmayı başardı. Söz konusu saldırının kurbanlarından 7'si çocuk, 3'ü kadındı, hepsi bir anda öldürülmüştü" dedi.

"OCHA ile İsrail'in katliamı karşısında şok olduk"

Basal açıklamasında, olay yerindeki cansız bedenlere ulaşmak için Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Basal, "İsrail'in katliamı karşısında şok olduk. Olay yerinde ceset parçaları etrafa saçılmıştı, başıboş köpekler bazı cesetleri parçalarken, diğerlerine de kargalar saldırmıştı. Çabalarımız sonucunda 9 kişinin cenazesine ulaştık. Saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan 2'sinin cenazesinin köpekler tarafından başka bir yere götürüldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZZE