İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 55 Bini Aştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 55 bin 297'e ulaştı. Saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 48 saatte düzenlediği saldırılarda 90 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 55 bin 297'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamları aralıksız devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığında yapılan açıklamada, son 48 saat içinde 90 kişinin hayatını kaybettiği, 605 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 14'e, yaralı sayısının 16 bin 385'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 55 bin 297'ye, yaralı sayısının 128 bin 426'ya ulaştığı aktarıldı.

Sözde yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 245'e yükseldi

İsrail'in sözde yardım noktalarına saldırılarının da sürdüğü, son 24 saatte 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 380 kişinin yaralandığı belirtildi. Yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs'tan bu yana toplam can kaybının 274'e, yaralı sayısının ise 2 bin 532'ye yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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