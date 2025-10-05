İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu Can Kaybı 67 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 67 bin 139'a, yaralı sayısı 169 bin 583'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik barış planına ilişkin gelişmelere rağmen saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 65 sivilin cansız bedeni ve 153 yaralı ulaştırıldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların ise hala devam ettiği belirtildi.

Açıklamada İsrail'in ateşkesi tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 13 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği, 57 bin 542 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosundaki can kaybının 67 bin 139'a, yaralı sayısının 169 bin 583'e ulaştığını açıkladı.

Yardım dağıtım noktalarındaki can kaybı 2 bin 605'e yükseldi

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarındaki sivillere ateş açmaya devam ettiği de aktarıldı. Son 24 saatte yardım noktalarındaki saldırılar nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin de yaralandığı belirtildi. Böylece Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı son verilerle birlikte İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtım bölgelerindeki saldırılarda can kaybı 2 bin 605'e, yaralı sayısı 19 bin 124'e ulaştı. - GAZZE