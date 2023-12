İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 18 bin 878'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 878'ye, yaralı sayısının 50 bin 897'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 69'uncu günde devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybettiği, 303 kişinin yaralandığını duyurdu.

El-Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 897'ye yükseldiğini belirtti. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık varlığını kasıtlı olarak ortadan kaldırdığını aktaran El-Kudra, "Uluslararası kuruluşlardan ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt ve uzman sağlık ekipleriyle destek olmalarını talep ediyoruz" dedi.

Kamal Adwan Hastanesi ve Şifa Hastanesi personeli gözaltında

El-Kudra, İsrail güçlerinin Kamal Adwan Hastanesi'nin müdürü Dr. Ahmed Al-Kahlot ile 70 sağlık personeli ve yaralıyı gözaltına aldığını açıklarken, Şifa Hastanesi müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya ve 38 sağlık personelini işkence ve açlık altında sorgulamaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli öldü

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 300 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini aktaran El-Kudra, saldırılarda 102 ambulansın ise kullanılamaz hale geldiğini, 22 hastane ve 52 sağlık ocağının kullanım dışı kaldığını aktardı.

"Tıbbi malzeme ve yakıtın akışını garanti eden güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz"

Uluslararası topluma Han Yunus ve Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti vermek için sahra hastaneleri ve gezici klinikler kurması çağrısında bulunan El-Kudra, "İsrail, sağlık sistemini kasıtlı olarak çökmüş durumda tutuyor ve tıbbi yardımın hacmini, kalitesini ve yolunu kontrol ediyor. Tıbbi malzeme ve yakıtın akışını ve bunların herkese ulaşmasını garanti eden güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz" dedi. - GAZZE