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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 700'e yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 700'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 64 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 700'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 64 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybının 17 bin 700'e, yaralı sayısının 48 bin 780'e yükseldiğini bildirdi.

"Gazze halkına karşı işlenen suçlar ve soykırım her türlü tanımın ötesindedir"

El-Kudra, "Gazze halkına karşı işlenen suçlar ve soykırım her türlü tanımın ötesindedir. Filistin'in varlığını ABD ve Avrupa'nın desteğiyle sona erdirmek insanlık dışıdır" ifadelerini kullanarak, "Hastanelere saldırmak her zaman kırmızıçizgi ve uluslararası insani hukuka göre suç olmuştur, ancak İsrail işgali bu çizgiyi arka arkaya birkaç kez aştı. Hastanelere, ambulanslara ve sağlık ekiplerine karşı saldırıları dünyanın gözü önünde devam etmektedir" dedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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