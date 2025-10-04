İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulmasına yönelik çağrısına rağmen günün erken saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 57 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına yönelik çağrısına rağmen Gazze'deki çeşitli bölgelerde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Filistin Sivil Savunması kaynaklarının açıklamasına göre İsrail'in günün erken saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 40'ı Gazze şehrinde olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze şehrindeki El-Tuffah Mahallesi'ni hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda aralarında 7 çocuğun bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de enkaz altında kaldığı ve yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hızla bölgedeki Şifa Hastanesi'ne sevk ederken, saldırıdan etkilenenlerin görüntüleri de kameralara yansıdı. - GAZZE