Haberler

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın durdurma çağrısına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 57 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulmasına yönelik çağrısına rağmen günün erken saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 57 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına yönelik çağrısına rağmen Gazze'deki çeşitli bölgelerde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Filistin Sivil Savunması kaynaklarının açıklamasına göre İsrail'in günün erken saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 40'ı Gazze şehrinde olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze şehrindeki El-Tuffah Mahallesi'ni hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda aralarında 7 çocuğun bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de enkaz altında kaldığı ve yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hızla bölgedeki Şifa Hastanesi'ne sevk ederken, saldırıdan etkilenenlerin görüntüleri de kameralara yansıdı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.