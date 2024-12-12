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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 30 Can Aldı, Toplam Kaybı 44 Bin 835'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 30 Can Aldı, Toplam Kaybı 44 Bin 835'e Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 44 bin 835'e yükseldi. Uluslararası toplum sessizliğini korurken, Filistin Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 44 bin 835'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 433 gündür soykırım gerçekleştiriyor. Uluslararası toplum hava saldırıları ve baskınlarla sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiği, 99 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 835'e, yaralı sayısının da 106 bin 356'ya yükseldiği aktarıldı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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