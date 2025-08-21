İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şehri'ni işgal planını başlattı. Şehrin dış mahallerinde kontrol sağlayan İsrail ordusu, Sabra Mahallesi'nde sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artabileceğini ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, defnedilmek üzere mezarlığa taşındı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 62 bin 192 kişi hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı. - GAZZE