İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şehri'nde pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi. Saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor ve can kaybı 62 bini geçti.

İsrail ordusunun Gazze Şehri'nde pazar yerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, işgal planının onaylanmasının ardından Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin El-Saha bölgesindeki Fahmi Bek Caddesi'nde kurulan pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade etti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde 62 bin 819 kişi hayatını kaybetti, 158 bin 629 kişi de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu, valilik hemen görevden aldı

Doktorun rezilliği şehri ayağa kaldırdı! Valilik hemen görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.