İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şehri'nde pazar yerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, işgal planının onaylanmasının ardından Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin El-Saha bölgesindeki Fahmi Bek Caddesi'nde kurulan pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade etti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde 62 bin 819 kişi hayatını kaybetti, 158 bin 629 kişi de yaralandı. - GAZZE