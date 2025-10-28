Haberler

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Son saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını belirtirken, saldırıların anlaşmanın ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybı belli oldu. Sivil savunma yetkilileri, İsrail'in Gazze Şehri'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine düzenlenen saldırılardaki can kaybı ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

"Ateşkes anlaşmasına bağlıyız"

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Refah'ta İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırı ile Hamas'ın bir bağlantısının olmadığı belirtilerek, "Ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği bombardımanların ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Son saldırının son günlerdeki ateşkes ihlallerinin devamı olduğu belirtilen açıklamada, bunun İsrail'in anlaşmanın şartlarını ihlal etme ve onu baltalama niyetini gösterdiği aktarılarak, "Arabuluculara ve anlaşmanın garantörlerine, işgalciye baskı yapmaları, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik acımasız saldırılarını durdurması, ateşkes anlaşmasını ciddi şekilde ihlal etmesini engellemek ve anlaşmanın tüm şartlarına uymasını sağlamak için acil olarak harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi. - GAZZE ŞERİDİ

