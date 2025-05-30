İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor
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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından çevredeki evlerde büyük hasar meydana gelirken, Filistinli kaynaklar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 54 bin 321'e yükseldi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan el-Nazla bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenlerken, şiddetli patlama nedeniyle çevredeki evler de büyük hasar gördü.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin bir zamanlar yaşadığı mahalleleri hava saldırıları ile yok ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan el-Nazla bölgesinde bir evi hedef aldı. El-Adham ailesine ait olduğu belirlenen eve düzenlenen hava saldırısının ardından yaşanan şiddetli patlama nedeniyle çevredeki evlerde büyük hasar gördü. Filistinli kaynaklar, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, el-Tuffah ve el-Darac mahallelerine yönelik son derece şiddetli saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, yüzlerce Filistinlinin güvenli bir yer arayışıyla Gazze Şehri'nin batısına doğru kaçmasına neden oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 54 bin 321'e, yaralı sayısının 123 bin 770'e yükseldiği bildirilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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