İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 100 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 100 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in gece saatlerinde Gazze'nin Beyt Lahya kenti ve Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail, gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar Gazze'nin Beyt Lahya kentini ve Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu kaydedildi.

İsrail, gece boyunca Gazze'nin Beyt Lahya kentini ve Cibaliye mülteci kampını vurdu. İsrail'in saldırıları nedeniyle en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu kaydedildi. Saldırının ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 30 Filistinlinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi. Enkaz altında kalanlar için ise arama çalışmaları sürüyor. Saldırılarda yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Endonezya ve Al-Awda hastanelerine gönderildiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.