İsrail'in Gazze Şeridi'ne Hava Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Filistinli kaynaklar, İsrail'in yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Beyt Lahya kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alınan olan ateşkes kararına rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklar, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, yer altında depolanan kara ve hava silahlarının bulunduğu bir tesisin hedef alındığını iddia etti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
