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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 60'a yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 330 gündür devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 60'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 330 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 5 saldırıda 89 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 691'e, yaralıların sayısının 94 bin 60'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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