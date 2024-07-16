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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 713'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 166'ya yükseldi. Gazze'de Birleşmiş Milletler'e ait okullar da vuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 713'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 166'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 284 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 713'e, yaralıların sayısının 89 bin 166'ya yükseldiği kaydedildi.

"Gazze'de hiç kimse güvende değil"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından son 10 günde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait 5 okulun vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "BM tesisleri daima korunmalıdır. Asla askeri veya savaş amaçlı kullanılmamalıdır. Gazze'de nerede olurlarsa olsun hiç kimse güvende değil" ifadesi kullanıldı. Çocuklar, kadınlar ve erkeklerden oluşan Gazze halkının yaşama hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'de cinayet ve yıkımların 9 aydır aralıksız devam ettiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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