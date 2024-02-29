İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35'e, yaralı sayısı ise 70 bin 457'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 9 saldırıda 81 kişi öldü, 132 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e, yaralı sayısının ise 70 bin 457'ye yükseldiği belirtildi. - GAZZE