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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 37 bin 900'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900'e, yaralıların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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