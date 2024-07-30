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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 400'e, yaralıların sayısı 90 bin 996'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 400'e, yaralıların sayısı 90 bin 996'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin dört bir yanına 7 Ekim'den bu yana bomba yağdırıyor. Bölgede 298 gündür sivilleri katleden İsrail ordusu arkasına ABD ve bazı Avrupa ülkelerini de alarak tepkileri görmezden gelirken, bölgede bilanço da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 73 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 400'e, yaralı sayısının ise 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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