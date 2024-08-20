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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 173'e yükseldi

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İsrail'in 319 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 173'e, yaralı sayısı ise 92 bin 857'ye yükseldi. İsrail'in masum sivillere yönelik soykırım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail'in 319 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 173'e, yaralı sayısı 92 bin 857'ye yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ni 319 gündür yoğun bir şekilde hedef alıyor. Bölgedeki Filistinliler bombardıman altında hayatlarını sürdürmeye çalışırken, İsrail masum sivillere yönelik soykırım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, bölgedeki can kaybının 40 bin 173'e, yaralı sayısının 92 bin 857'ye yükseldiği bildirildi.

Han Yunus'ta 6 esirin cansız bedeni bulundu

İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gece saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında 6 esirin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler 3-sayfa İsrail gazze Dünya Masum İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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