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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a, yaralıların sayısı ise 90 bin 147'ye yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 291 gündür devam ediyor. Han Yunus'ta can kaybı 73'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a, yaralıların sayısı ise 90 bin 147'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 291 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirildiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 329 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 90'a, yaralıların sayısının 90 bin 147'ye yükseldiği kaydedildi.

Han Yunus'ta can kaybı 73'e yükseldi

İsrail'in dün Han Yunus'a düzenlediği saldırıda ise can kaybının 24'ü çocuk, 15'i kadın olmak üzere 73'e, yaralı sayısının 270'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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