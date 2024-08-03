İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550'ye yükseldi

İsrail'in 302 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550'ye, yaralıların sayısı ise 91 bin 280'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri 302 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen 6 saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 152 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim'de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 550'ye, yaralananların sayısının ise 91 bin 280'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE