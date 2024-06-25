İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 658'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 658'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 263 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 658'e, yaralananların sayısının da 86 bin 237'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE