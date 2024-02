İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 840'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 125 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 840'a, yaralıların sayısı ise 67 bin 317'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 125 gündür devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle insani krizin tehlikeli seviyelere ulaştığı bölgede, bombardıman nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 130 kişinin hayatını kaybettiği, 170 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 840'a, yaralı sayısının ise 67 bin 317'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE