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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 40 bin 139'a yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 40 bin 139'a yükseldi. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve ibadethanelere bomba yağdırarak bölgeyi yerle bir ediyor. Son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 sivil hayatını kaybetti, 134 sivil ise yaralandı. Saldırıların başladığı günden bu yana can kaybı 40 bin 139'a, yaralı sayısı ise 92 bin 743'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 40 bin 139'a yükseldi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alıyor. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, ibadethaneler olmak üzere bölgedeki tüm noktalara bomba yağdıran İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yerle bir ederken, sürdürdüğü soykırım faaliyetlerinden geri adım atmıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 134 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Bölgede 318 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 139'a, yaralı sayısının da 92 bin 743'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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