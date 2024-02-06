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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 858'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 978'e yükseldi. İsrail ordusunun, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 858'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 978'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 123 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralananların sayısının ise 66 bin 978'e yükseldiği aktarıldı. İsrail ordusunun, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşmasını engellediği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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