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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı sayısı 40 bin 939'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı sayısı 40 bin 939'a, yaralıların sayısı ise 94 bin 616'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı sayısı 40 bin 939'a, yaralıların sayısı ise 94 bin 616'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 337 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 939'a, yaralıların sayısının 94 bin 616'ya yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma 3-sayfa Güncel İsrail Dünya gazze

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