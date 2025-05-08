İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında Can Kaybı 52 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 760'a, yaralı sayısı 119 bin 264'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 106 sivilin cansız bedeni ile 367 yaralının getirildiğini, cenazelerden 1'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivile ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 651 Filistinlinin öldürüldüğünü, 7 bin 223 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 52 bin 760'a, yaralı sayısının 119 bin 264'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE