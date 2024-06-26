İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 718'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 718'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 264 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralı sayısının ise 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.

Tıbbi yardım ulaştırıldı

İsrail ordusunun yardım girişine yönelik kısıtlamalarının devam ettiği Gazze Şeridi'ne tıbbı malzeme ulaştırıldı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Fas tarafından gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu 6 tırın güneydeki Kerem Şalom sınırından Gazze'ye giriş yaptığı belirtildi. Kızılay ekipleri tarafından teslim alınan yardımın, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısının yaşandığı hastanelere dağıtılacağı belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini ifade edilmişti. - GAZZE