İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 54 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 54 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 91'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 182 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 5 saldırı düzenlediği, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 82 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 91'e, yaralananların sayısının ise 75 bin 750'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE