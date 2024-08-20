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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı Aydın'da pankart asıldı

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İsrail'in 319 gündür devam eden saldırılarına dikkat çekmek ve İsrail mallarının boykot edilmesini sağlamak amacıyla Aydın'da bir grup tarafından cadde ve bulvarlara pankartlar asıldı.

İsrail'in 319 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde yaşanan katliama dikkat çekmek ve İsrail mallarının boykot edilmesi için Aydın'da bir grup tarafından cadde ve bulvarlara pankart asıldı. Yedi Hilal Derneği üyelerince asıldığı öğrenilen pankartların asıl amacının İsrail'in Filistinlilere uyguladığı saldırıyı protesto etmek ve halkı bilinçlendirmek olduğu belirtildi.

İsrail'in 319 gündür saldırıda bulunduğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden masum insan sayısının 40 bini aştığını belirten Yedi Hilal Derneği yetkilileri, İsrail masum sivillere yönelik soykırım faaliyetlerini lanetlediklerini belirterek Aydınlıların İsrail mallarına karşı boykota devam etmesini istedi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde 40 binin üzerinde masum insanın İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi 92 binden fazla kişinin de yaralandığı hatırlatılarak insanlığın bu zulme karşı gelmesi hiçbir şey yapamıyorsa İsrail mallarına boykot etmesi istendi.

Otobüs duraklarına, trafik levhalarına ve çeşitli yerlere asılan pankartlar bir süre sonra kaldırılsa da dernek üyeleri amaçlarına ulaştıklarını belirterek halkın dikkatini çekmeyi başardıklarını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İsrail Gazze 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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