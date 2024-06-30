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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yoğun saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralıların sayısı ise 86 bin 969'a yükseldi.

İsrail'in yoğun saldırılarına devam etiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralıların sayısı ise 86 bin 969'a yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivillere 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenliyor. Bölgede yerleşim yerlerini ve Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu saldırılarını 268 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 37 bin 877'ye, yaralıların sayısının da 86 bin 969'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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