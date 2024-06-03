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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

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İsrail'in 241 gündür aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldi. İsrail ordusu çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıyor.

İsrail'in 241 gündür aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 40 Filistinlinin öldüğü, 150 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldiği bildirildi.

Refah'ta 1 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenli bölge olması gereken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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