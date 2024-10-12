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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları 372. Gününde: Ölü Sayısı 42 Bin 175

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 175'e yükselirken, yaralı sayısı ise 98 bin 336 oldu. Son 24 saatte 49 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 175'e, yaralıların sayısı ise 98 bin 336'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 372 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 219 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 175'e, yaralıların sayısının 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Savaş ve Çatışma Orta Doğu Filistin Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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