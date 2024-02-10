İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 64'e yaralıların sayısı ise 67 bin 661'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 127 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 117 kişinin hayatını kaybettiği, 152 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 64'e, yaralı sayısının ise 67 bin 661'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE