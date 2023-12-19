İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 667'ye, yaralı sayısı ise 52 bin 586'ya yükseldi.

- Filistinliler yakınlarını toplu mezarlara defnetmeye devam ediyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor. Yakınları bulunamayan ve kimliği tespit edilemeyen naaşlar ise Sağlık Bakanlığı kararı ile söz konusu mezarlara gömülüyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 667'ye, yaralı sayısı ise 52 bin 586'ya yükseldi.