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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 729'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı ve aralıksız sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 729'a yükseldi.

İran'ın saldırıları nedeniyle dün geceyi tetikte bekleyerek geçiren İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü bombardımanına da 191 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede son 24 saatte düzenlenen 4 saldırı sonucu 43 Filistinli hayatını kaybederken, 62 Filistinli de yaralandı.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 33 bin 729'a, yaralı sayısının ise 76 bin 371'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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