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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki asker kaybı 129'a yükseldi

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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 129'a yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 129'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail Gazze Şeridi'nde asker kaybetmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yarin Gahali'nin Gazze'nin güneyinde ve 33 yaşındaki Netanel Silberg'in Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 129'a yükselmiş oldu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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